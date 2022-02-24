Иди и смотри

Война развязана за несколько часов одним человеком. Путь к миру станет испытанием для каждого из нас.



ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Новой газеты» признает войну безумием. Редакция «Новой» не признает Украину врагом, а украинский язык — языком врага. Именно поэтому часть важных текстов в бумажном номере «Новой» на пятницу мы публикуем на двух языках — русском и украинском. Один из таких материалов — этот текст Кирилла Мартынова.

Война преступление. Украина не враг. РФ заплатит тяжелейшую цену за выбор, сделанный Путиным.

Пока рано утром 24 февраля на Украину падали бомбы, в московском метро по-особенному хмурые люди ехали на работу. Ликования от внезапной войны не было.

Кто-то из сограждан еще считает, наверное, что он «вне политики». В течение часов, максимум дней эта проверенная годами российская система ценностей потерпит сокрушительное поражение. Некоторые из россиян, конечно, постараются хотя бы немного поверить пропаганде, ведь «дыма без огня не бывает», а про Украину российское телевидение почти десять лет говорило, что с ней что-то не так. В последние месяцы российские чиновники и пропагандисты с экранов государственного телевидения, будто бы зная о чем-то, сообщали, что такого государства скоро вообще не будет. Стокгольмский синдром хорошо описан как психологический механизм защиты в экстремальных условиях заложничества.

Но останутся миллионы, которые знают, что любая война зло.

Война с Украиной немыслима. Из сюрреалистической реальности, предложенной нам Путиным, страна будет вырываться с огромными потерями.

Взаимная ненависть отравит отношения РФ со всеми соседями, расколет семьи, уничтожит дружбу и поставит ее на грань гражданской войны. Кровь мирных жителей окажется на руках агрессора. Граждане страны всегда несут ответственность за действия своего правительства, ведь это наша людская, а не их, чиновническая, страна.

Как война стала возможной? У нас еще нет ясного понимания этого. Поделюсь гипотезой: обитатели Кремля слишком долго питались собственной пропагандой. Культом насилия, боем жестяных барабанов, лозунгами о том, как они могут повторить, щеголяли пацанской дипломатией. Они сами заражены вирусом, созданным на фабриках RT, ВГТРК и Первого канала. Они поверили, что мир враждебен, и решили бить первыми. Телезритель № 1 узрел истину на своем экране и решил скорректировать мир в соответствии с ней.

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В отличие от предыдущих гибридных кампаний подготовку к войне никто не скрывал. Западные СМИ и правительства еще в декабре-январе давали точные сценарии нападения. Скептики считали такие сообщения паникерскими — мы тоже, как могли, старались быть сдержанными.

В итоге для войны не потребовалось обоснования.

Российская пропаганда выпустила лишь несколько наспех сделанных роликов, описывающих зверства противника: взрыв петарды, случайный подожженный дом. Людей принудительно вывозили из ЛДНР в «эквакуацию», не объясняя, зачем и куда они едут. Документы, подписанные главами «ЛДНР» Пушилиным–Пасечником, задним числом оформили вторжение, решение о котором было уже принято как «приглашение российских войск для защиты мирного населения» на произвольной территории. Но главным основанием для атаки стала картина мира, изложенная накануне в исторической лекции президента, отнявшей больше часа жизни. Вместо декоммунизации Украине предложили «денацификацию» в специфическом ТВ-понимании этого слова.

Согласно государственным социологам из ВЦИОМ, признание независимости «ЛДНР» поддержали 73% российских граждан. По оценкам независимых исследователей, эти цифры заметно скромнее. Но никто не проводил опроса, хотят ли русские войны. И я отказываюсь верить, что россияне могут массово приветствовать бомбардировки Киева. В конце концов, даже если поверить ВЦИОМ, примерно 39 млн российских жителей не хотели никакого присоединения. Эти граждане во время «судьбоносных решений» не были представлены ни единым депутатом Госдумы, ни единым чиновником. Никто из них не посмел возражать президенту Путину. Не спросили, хотим ли жить в воюющей стране, и нас. Это надо принять к сведению со всей серьезностью: фактически мы не считаемся в родной стране ни гражданами, ни людьми, имеющими право на обычное человеческое достоинство. Экономическое банкротство, изоляция страны в стиле Ирана и моральная вина прилагаются.

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Если пропаганда создала войну, то противостоять ей смогут факты. Журналисты не солдаты, мы безоружны. Но мы будем работать на войне, чтобы общество вспомнило, что война ужасна. Наши корреспонденты выехали в ключевые точки горящей Восточной Европы, чтобы написать историю этой войны. Мы проверим каждую и каждую официальную сводку, мы не скроем ничего. Вероятно, делать свою работу нам придется в условиях военной цензуры.

Никто не защитит Украину, кроме украинцев. Никто, кроме россиян, сказавших «Нет войне», не сможет остановить нашу собственную национальную катастрофу.

Редакция «Новой газеты» против войны. Мы сделали этот выбор. Сделайте его и вы, каким бы трудным он ни был.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

Этот текст на украинском языке читайте здесь.

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