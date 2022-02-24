С толстовкой, футболкой, ботильонами и не только: три способа носить джинсы с завышенной талией

В 2022 году возвращается мода на низкую посадку и широкий крой джинсовых брюк. Это привет из 2000-х, когда объемные вещи, низко сидящие на бедрах, были на вершине популярности. Однако мода модой, а личные предпочтения никто не отменял. Дело в том, что джинсовые брюки на низкой посадке нравятся не всем. В плане комфорта и легкости составления комплектов завышенная талия не имеет равных.

В этой статье мы расскажем, как в 2022-м составить стильные аутфиты с джинсами на высокой посадке. Эти три образа идеально подойдут для повседневных выходов. Составить их очень просто – вам понадобятся простые базовые вещи.

С толстовкой, пиджаком и яркой сумкой

В тренде широкие джинсы расклешенного кроя. В качестве верха выбирайте светло-серую толстовку, можно с неброским принтом. Ее передний край можно заправить в джинсовые брюки, чтобы сделать акцент на талии. Кстати, если вам нравится небрежность в образе, выбирайте джинсовые брюки с разрезами. В 2022-м разрезы и потертости должны быть аккуратными и без обилия торчащих ниток. В этом плане лучше соблюдать умеренность.

Поверх толстовки наденьте удлиненный пиджак классического кроя. В 2022-м также актуальны пиджаки с небольшой праталенностью. Сочетайте классику и спорт: комбинируйте пиджак с белыми кроссовками на массивной подошве. Кроссовки уместны в городских луках. Если хотите, чтобы спортивная обувь подходила под большинство образов, отдавайте предпочтение однотонным моделям базовых расцветок без броских цветовых вставок и ярких шнурков.

Так как образ получился достаточно сдержанным по цветам, добавьте в него несколько ярких акцентов. Например, зеленую бейсболку и небольшую сумочку такого же цвета. Массивная золотая цепь-ремешок на сумке вполне заменит в этом аутфите украшения.

С тренчем, топом и ботильонами

Джинсы оттенка индиго с высокой линией талии и зауженным кроем подойдут даже девушкам невысокого роста. Комбинируйте их с обувью на высоком каблуке. Например, с лаконичными черными ботильонами.

Так как свободные джинсовые брюки делают лук чуть небрежным, носите их с элегантным топом молочного оттенка с длинными рукавами и квадратным вырезом. Дополните лук небольшой сумочкой такого же оттенка.

Чтобы не замерзнуть в прохладную погоду, набросьте сверху классический тренч с пояском. Также хорошо будет смотреться бежевое пальто: база всегда уместна.

С базовой футболкой, ярким пиджаком и лоферами

Серые джинсовые брюки прямого кроя и черная базовая футболка – это идеальное сочетание на каждый день. За счет сочетаемости цветов такой комплект выглядит цельно. Черная сумка оверсайз хорошо впишется в этот базовый лук.

Самый простой способ избежать цветового однообразия – разбавьте аутфит чем-то ярким. К примеру, салатовым пиджаком классического кроя. Многослойность всегда в тренде. По желанию вы можете акцентировать талию широким ремнем.

В этом луке хорошо смотрятся черные лоферы на тракторной подошве. Если же вам хочется добавить немного спортивного шика в образ, надевайте черные кроссовки. Они отлично сочетаются с джинсовыми брюками с завышенной талией.