Как выглядеть модно после 50 без особых усилий: стильные приемы от Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд — это пример того, как цифры в паспорте не играют никакой роли. Сложно поверить, но знаменитость 20 февраля отметила свой пятьдесят шестой день рождения. Вот секреты ее уникального стиля и любимые вещи, позволяющие создавать эффектные образы. Эти приемы нужно точно позаимствовать модницам разных возрастов, ведь они универсальны.

Платье-футляр

У Синди идеальная фигура: плоский живот, длинные стройные ноги. Тем не менее, супермодель избегает коротких платьев, отдавая предпочтение моделям миди. Возможно, благодаря таким платьям-футлярам она выглядит изящно, женственно, элегантно. В числе любимых цветов знаменитости — синий, красный или лимонный.

Туфли на каблуках

Рост супермодели составляет 176 сантиметров, но она не считает нужным отказываться от обуви на каблуках. Синди обожает носить туфли на шпильке с острым носком. Такая обувь зрительно еще больше удлиняет ноги. Что касается цветовой гаммы, то знаменитость отдает предпочтение туфлям золотистого, светло-бежевого, малинового оттенков.

Жакеты

Эта вещь стала практически визитной карточкой Кроуфорд. Самая узнаваемая комбинация — это жакет с кожаными брюками и туфлями с острым носком на шпильке. Образ получается очень стильным, эффектным.

Кстати, Синди отдает предпочтение жакетам с подплечниками.

Джинсы-клеш

Синди знает толк в моде: она носит только те вещи, которые подходят ей по росту и по комплекции. Например, джинсы-клеш. Их могут себе позволить носить только стройные длинноногие женщины: точнее, именно на них они смотрятся наиболее привлекательно, не искажают пропорции фигуры.

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Кроуфорд это знает, поэтому иногда предстает на публике в джинсах такого фасона. Их она комбинирует с кожаными косухами, трикотажными топами или жакетами, которые уже были упомянуты выше.

Комбинезон

Вообще такая одежда не считается женственной, по мнению стилистов. В то же время многое зависит от фасона. Синди даже в этом случае умудряется подобрать изделие, в котором будет выглядеть изысканно и элегантно. Она отдает предпочтение комбинезонам, подчеркивающим ее осиную талию, с широкими штанинами прямого кроя. Они так красиво ниспадают вниз, что на первый взгляд кажется, что это не комбинезон, а платье.

Джинсовая рубашка

У Кроуфорд есть уникальная особенность. Она выглядит одновременно как девушка с соседнего двора и как гламурная красотка, едва сошедшая с подиума. Даже простые обыденные вещи сидят на ней как-то по-своему, эффектно. Например, джинсовая рубашка. В сочетании с белыми джинсами прямого кроя получается привлекательный ансамбль.

Маленькое черное платье

По стилю Синди видно, то она тяготеет к классике. Соответственно, как она могла обойтись без маленького черного платья: вещи, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой уважающей себя женщины. У супермодели таковое имеется, причем не в единственном экземпляре.

Неоднократно Синди появлялась на мероприятиях в черных платьях разного кроя и фасона. Некоторые были выше колен, некоторые ниже, некоторые облегающие, а некоторые более свободного кроя. И во всех вещах без исключения Кроуфорд выглядела просто неотразимо.