Шинный бизнес KAMA TYRES увеличил ассортимент

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел производственные итоги за 2021 год. В отчетный период выпуск шинной продукции составил 12,3 млн штук, рост к предыдущему году составил 14% за счет увеличения выпуска легковых и легкогрузовых шин. Также был расширен продуктовый портфель компании, который теперь насчитывает более 440 товарных позиций. Высокую динамику показателя реализации продемонстрировал бренд Viatti, продажи легковых линеек которого выросли на 31%. Бренд KAMA PRO также показал положительный тренд (+34%).

По итогам года около 22% продукции было отправлено на экспорт, еще – 78% реализовано на внутреннем рынке, что на 6 порядковых пунктов больше показателя 2020 года. Увеличение объемов сбыта внутри страны обусловлено развитием собственного интернет-магазина KAMATYRES.SHOP, открытием виртуальных витрин на крупных маркетплейсах, наращиванием производства, а также за счет системы дистрибуции и активной политики продаж. При этом KAMA TYRES продолжил укреплять позиции и увеличивать долю присутствия на мировом рынке. Среди новых освоенных рынков сбыта — Израиль, Лаос, Швеция и другие. По итогам 2021 года география экспортных поставок насчитывает 48 стран, из которых 35 – дальнего зарубежья, 13 – ближнего.

«В 2021 году Шинный бизнес KAMA TYRES значительно расширил ассортимент выпускаемой продукции. Так, в сегменте легковых шин – на рынок была выведена линейка Viatti Strada 2. Новинка стала 10 линейкой по счету и самой «скоростной» в ассортименте бренда Viatti. На презентации AURUS KAMA TYRES представил новые легковые шины для гражданской серии проекта «Единая модульная платформа». В сегменте грузовых шин также состоялась премьера – карьерные KAMA NU 704. А в конце года был анонсирован выход на новый рынок: KAMA TYRES приступил к опытному производству шин для квадроциклов – KAMA QUADRO ATM», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В рамках инвестиционной программы предприятий KAMA TYRES к 2023 году будет увеличено производство шин Viatti (до 7,4 млн шин), к 2023 году – ЦМК шин (до 2,8 млн шин в год). Также в 2022 году планируется организация производства крупногабаритных ЦМК и комбинированных шин (от 25 до 35 дюймов).

Источник: https://www.td-kama.com/ru/

https://www.viatti.ru/ru/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 22% всех выпускаемых в РФ шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/