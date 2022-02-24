Fox News – Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по вводу войск на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине вообще нет никаких войск Североатлантического альянса, пишет Fox News. Он также добавил, что у военного блока нет никаких планов по вводу войск на украинскую территорию.



AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против РФ и её военного наступления на Украину, пишет Fox News.

Во время пресс-конференции в четверг утром Столтенберг заявил, что Североатлантический совет решил активировать свои планы обороны, чтобы иметь возможность направить силы НАТО туда, где они нужны.

«Основная задача НАТО — защищать и оборонять всех союзников. Не должно быть места просчётам или недоразумениям», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь отметил, что блок развёртывает силы «на суше, на море и в воздухе», в том числе тысячи военных, не менее 120 кораблей и более 100 самолётов, находящихся «в состоянии повышенной готовности для защиты нашего воздушного пространства».

«Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы оградить альянс от агрессии, — заявил Столтенберг. — Мир нельзя воспринимать как должное. Авторитарные режимы оспаривают свободу и демократию».



При этом он добавил, что демократия всегда будет одерживать верх над автократией, а свобода всегда будет одерживать верх над угнетением.

Между тем, как отмечает канал, Украина не является членом НАТО, и Столтенберг ясно дал понять, что, хотя эта страна считается «очень ценным партнёром», Североатлантический альянс не будет принимать непосредственное участие в событиях внутри этой страны.

«На территории Украины вообще нет войск НАТО», — заявил генсек альянса. При этом он добавил, что у альянса «нет планов по вводу войск НАТО на Украину».

Столтенберг жёстко выступил против РФ и не стал преуменьшать серьёзности нынешней ситуации, говорится в статье.



«Мир на нашем континенте был разрушен», — заявил он, назвав действия Москвы «жестоким актом войны» и «преднамеренным, хладнокровным и давно спланированным вторжением».

Столтенберг обвинил Россию в том, что она «использует силу, чтобы попытаться переписать историю».

«Цель Кремля — восстановить свою сферу влияния и ниспровергнуть ценности, которыми мы дорожим», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.



Он призвал Россию «немедленно прекратить» свои военные действия, но, когда его спросили о переговорах с Кремлем, он сказал, что в настоящее время это не вариант.

«Россия закрыла дверь для политического урегулирования. Мы сожалеем об этом, но, как ни печально, такова реальность», — подчеркнул Столтенберг.