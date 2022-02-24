 

Пригожин выразил глубокую признательность президенту и Минобороны РФ за спецоперацию на Украине

24.02.2022, 20:15, Разное
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В частности, компания совместно с бизнесменом Евгением Пригожиным поблагодарила Министерство обороны РФ за оказание помощи ЛНР и ДНР на фоне военной агрессии Украины.

“Евгений Викторович и пресс-служба компании “Конкорд” выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!” — отмечается в тексте сообщения.

Текст заявления опубликован на русском, английском и арабском языках.



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