Пригожин выразил глубокую признательность президенту и Минобороны РФ за спецоперацию на Украине

В частности, компания совместно с бизнесменом Евгением Пригожиным поблагодарила Министерство обороны РФ за оказание помощи ЛНР и ДНР на фоне военной агрессии Украины.

“Евгений Викторович и пресс-служба компании “Конкорд” выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!” — отмечается в тексте сообщения.

Текст заявления опубликован на русском, английском и арабском языках.