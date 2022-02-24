 

“Вовремя уехали”: прибывшие в Россию жители Донбасса пережили кошмар

24.02.2022, 20:15, Разное
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У многих из них дома остались близкие. Жительница Горловки Марина Котлярова считает, что их семье повезло, поскольку переезд прошел быстро и организованно. Она выразила благодарность волонтерам. По словам женщины, обстрелы начались, когда они выехали из города.

“Вовремя уехали”, – цитирует Котлярову телеканал “360”. Она надеется, что мир еще возможен. Женщина верит, что еще вернется на родину, потому что там у нее остался отец.

Жительница Горловки Светлана Крымчикова поведала, что у нее остались на родине двое старших детей, но за младших, с которыми перебралась, она спокойна. Также в городе у нее остались муж и шестилетняя внучка.

Житель Макеевки Владимир Астахов рассказал, что у него осталась на родине 86-летняя мать и двоюродная сестра, за которой нужен уход. По его словам, когда начался обстрел, они уходили в подвал.

Житель Харцызска Михаил Доценко сообщил, что в городе нервозная атмосфера, люди стали злыми и неразговорчивыми. Его семья перебралась на Донбасс 12 лет назад из Казахстана. Мужчина отметил, что они поверили тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. “Но он всех кинул”, – констатировал беженец.

Шахтер из Донбасса Юрий Синюшин вспомнил, что в 2014 году тоже были сильные обстрелы. Он заявил, что во второй раз переживать этот кошмар очень тяжело. В Подмосковье он отправился вместе с супругой.



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