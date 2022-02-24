 

Шендерович: Эта война – производное одного больного ущемленного самолюбия. А мы – соучастники, которые позволили этой моли вырасти в дракона

24.02.2022, 20:10, Новости дня
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Я так рассчитывал на их холодный цинизм. Я так надеялся, что все это был блеф. Я по-прежнему думаю, что это был блеф.

Но пощечина, которую получил в ответ Путин – лично Путин, – потребовала ответа в виде настоящей крови. И уже не оказалось во всей политической элите ни одного приличного человека. Ни одного, который попытался бы остановить катастрофу… 

Эта война – производное одного больного ущемленного самолюбия. И это преступление России, конечно. Мы все – соучастники. Все мы, которые позволили этой моли вырасти в дракона, способного уничтожить мир. 

Стыд и ужас.

“Простите нас, бедных убийц…”

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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