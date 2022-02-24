Фельштинский: После введения против РФ санкций, на составление которых у меня ушло пять минут, мир в Европе будет спасен и угроза, нависшая над Украиной, развеется

Вот что я хочу сказать всем своим друзьям в Facebook (их больше 2000) – и никого из них я не хочу ни в коем случае обидеть – вывешивающих друг для друга поздравления с днем рождения, фотографии с курортов или фотки, сделанные по следам европейских поездок… Рассказывающих о посещении выставок и спектаклей… На что смотреть в мирное время было бы очень мило…

Сосредоточьтесь на том, что сейчас происходит вокруг Украины. Путин во вчерашней своей речи объявил нам всем (не Украине, а нам всем) войну. То, что нам трудно в это поверить и такое представить, – дефект нашего воображения. Он объявил нам не словесную, не холодную, не гибридную, а самую обычную войну, когда стреляют из автоматов, пушек, танков, с самолетов, подводных лодок и так далее…

Оговорюсь, что и СССР, и современная Россия, начиная войны, никогда их не декларировали и не “объявляли”. Ни в 1920 году, входя в Грузию; ни в 1939 году, осуществляя по договору с Гитлером четвертый раздел Польши; ни при оккупации стан Балтии; ни в Зимнюю войну 1939–1940 года против Финляндии; ни при возвращении когда-то принадлежавшей России Бессарабии и захвате никогда не принадлежавшей России Северной Буковины; ни при проглатывании небольшого государства Тува (помните про такое государство?), ни при захвате Кеннигсберга, ставшего затем Калиниградской областью; ни при вторжении в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968-м; ни при вторжении “ограниченным контингентом войск” в Афганистан, ни при развязывании двух чеченских войн 1995-го и 1999 годов, ни при вторжении в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014-м…

Так что Украина для Путина сегодня – пройденный этап. Беларусь – тоже. Молдова – даже обсуждать не будем. Захватив Украину и Беларусь, он выходит (таков у него план) к рубежам стран НАТО, и после этого еще раз без изменений, слово в слово, он повторит нам ту же свою вчерашнюю речь, так как мы не усвоили ее с первого раза. И тогда уже мы начнем с ним, наконец, третью мировую войну, так как выхода никакого у нас не будет. Это случится через год, два, три, самое позднее. Исторический опыт показывает, что неизбежную войну лучше начинать раньше, а не позже, то есть превентивно, а не оправляясь от первого внезапного удара.

Украина преподносит нам сейчас абсолютный героический пример. Небольшая европейская страна, фактически безоружная, противостоит Путину с тем же упорством, с которым в 1939 году Сталину противостояла Финляндия (и выстояла). Нам бы (то есть цивилизованному миру, НАТО, Евросоюзу), конечно, разумно было бы включиться в эту войну уже сейчас.

Объявить Украину бесполетным пространством (no fly zone), как это было сделано в свое время в отношении Ирака (то есть патрулировать воздушное пространство Украины с воздуха самолетами НАТО, не вводя при этом войска НАТО на территорию Украины, как и было обещано); заявить Лукашенко о том, что в случае, если с территории Беларуси будет начато наступление в Украину (это уже произошло. – “ГОРДОН”), его военные силы будут уничтожены с воздуха. Отключить Россию от системы SWIFT. Ввести санкции не против трех основных российских банков, а против всех российских банков; ввести санкции против всех авиакомпаний, вылетающих из России и летающих в Россию – иными словами, закрыть авиасообщение с Россией; аннулировать все (все без исключения) визы, выданные российским гражданам в странах ЕС и НАТО, предоставив держателям этим виз опцию с запросом политического убежища; принять закон об отмене двойного гражданства всех держателей российских паспортов, предоставив опцию в течение трех месяцев выбрать одно из гражданств; начать эвакуацию посольств стран НАТО из России на случай войны, не разрывая дипломатических отношений, – это формальность; предложить всем гражданам стран НАТО немедленно покинуть Россию в ожидании неизбежной войны; принять закон о замораживании всех счетов, открытых в банках стран НАТО и Евросоюза российскими гражданами или гражданами с двойным российским гражданством; ввести санкции в отношении всех членов Думы и членов их семей, а также санкции в отношении всех членов партий, входящих в Думу, и членов их семей, запретив им посещение стран ЕС и НАТО; ввести мораторий на закупки российского сырья, включая нефть и газ, и продуктов питания, включая зерно (и посмотреть, сколько дней Россия продержится без этих платежей).

Если я что-то забыл обозначить в этом списке, подскажите: с удовольствием надставлю его дополнительными пожеланиями читателей. Но мне кажется, что после введения таких санкций, на составление которых у меня ушло пять минут, мир в Европе будет спасен и угроза, нависшая над Украиной, развеется.

Источник: Yuri Felshtinsky / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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