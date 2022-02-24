“Я сам виродок з Житомирської області”. Задержанный под Гостомелем российский диверсант пытался выдать себя за украинца. Видео

“Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, которые свидетельствуют о том, зачем его забросили к нам”, – написал Геращенко.

Он опубликовал видео задержания российского десантника украинскими правоохранителями.

На видео диверсант на суржике пытался убедить, что он родом из Житомирской области, однако вместо слова “уроженец” ошибочно использовал слово “урод”.

“Я сам виродок з Житомирської області”, – сказал оккупант.

Он добавил, что якобы живет в Буче, но “прописан в Киеве” и приехал посмотреть, как “горит дом”.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4863983303688478

Сегодня российские вертолеты атаковали аэродром Гостомеля в Киевской области. Завязался бой, украинские военные сбили три вертолета РФ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщил о возвращении под контроль украинских военных Счастья и Мариуполя. Сбиты семь российских самолетов и подбит один вертолет.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

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