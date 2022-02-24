Под Черниговом ВСУ сдался в плен целый разведывательный взвод российской армии – Залужный

“Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады”, – написал Залужный.

Он опубликовал фото старшины из этой бригады – Константина Буйничева – и рассказал, что разведчики проходили учения в городе Ельня Кемеровской области РФ. О наступлении на Украину они якобы узнали вчера и думали, что будут возвращаться домой.

“Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию”, – процитировал Залужный Буйничева.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254902746805218

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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