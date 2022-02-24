Солист группы ABBA Бьорн Ульвеус разводится с женой спустя 41 год брака

Бьорн Ульвеус и его вторая жена Лена Калерсио объявили о разводе. Супруги решили расторгнуть брак после 41 года совместной жизни. Об этом 76-летний музыкант и его 73-летняя жена сообщили в общем заявлении для прессы.

После долгих и прекрасных лет вместе мы приняли решение пойти разными путями. Мы остаемся близкими друзьями и продолжим вместе отмечать дни рождения наших внуков и другие семейные праздники, — говорится в совместном заявлении для HuffPost UK.

Лена Калерсио – вторая жена шведского музыканта, композитора и продюсера Бьорна Ульвеуса. Они поженились 6 января 1981 года, а через год у них родилась первая дочь Эмма. Вторая дочь появилась на свет в 1986 году. Несколько лет, пока у Ульвеуса был контракт с местной звукозаписывающей компанией, супруги жили в Лондоне, а последние годы – в родном Стокгольме.

Бьорн Ульвеус и его жена Лена Калерсио

Первой женой Бьорна, будущего композитора популярного мюзикла “Шахматы”, в 1971 году стала солистка группы ABBA Агнета Фельтског. За годы отношений у пары родилось двое детей – дочь Линда в 1973 году и сын Кристиан в 1977-м. Но ни дети, ни совместное творчество не смогло скрепить их брак и в январе 1979 года Бьорн и Агнета развелись. К слову, бывшие еще какое-то время работали вместе вплоть до начала 80-х, когда группа распалась. Впрочем, позже, в 1986-м, 2016-м и в прошлом году группа собиралась в старом составе для специальных выступлений и записи первого за 40 лет альбома.

Агнета Фльтског вышла замуж еще раз в 1990-м. Ее избранником на этот раз стал хирург по имени Томас Сонненфельд. Но и эти отношения оказались непродолжительными – спустя три года пара развелась, и с тех пор Агнета живет одна.

ABBA (Агнета – в зеленой блузке)