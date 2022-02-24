 

Российские войска заняли Гостомель под Киевом

24.02.2022, 18:22, Новости дня
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В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.

Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, информирует издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.

«Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», –сообщает издание со ссылкой на Нацгвардию Украины в Twitter.



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