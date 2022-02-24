Путин объявил о начале спецоперации в Украине

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации».

Президент РФ Владимир Путин около 5:30 утра мск начал экстренное обращение к нации на фоне эскалации в Донбассе. Обращение транслирует «Россия-24».

«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции <…> Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. <…> В наши планы не входит оккупация Украины», — сказал Путин.

Он добавил, что РФ намерена предать суду тех, кто причастен к «преступлениям» против мирного населения в Украине.

Президент заявил, что в НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает РФ как государству.

ОНЛАЙНПутин объявил «спецоперацию» в Украине. Армия РФ подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Украине

Он добавил, что власти Украины, по его мнению, «захватили власть и удерживают ее с помощью декоративных выборных процедур».

«Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, этот геноцид млн людей, которые надеются только на Россию, только на нас с вами», — объяснил Путин свой мотив начала военной операции.

Он также вновь затронул тему национализма в Украине и заявил, что радикальные нацисты «полезут и в Крым» с войной. Путин подчеркнул, что РФ уважает суверенитет постсоветских стран и привел в пример ввод войск ОДКБ в Казахстан. При этом, по его словам, РФ не может существовать, когда со стороны Украины исходят некие угрозы.

Путин обратился к теме борьбы с терроризмом на Кавказе и в Сирии. «То же самое происходит и сейчас.

Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неужели на пороге война?

Украинский конфликт вконец разморозился. Дискуссия военных экспертов «Новой» о сценариях развития конфликта РФ и Украины

Путин обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, назвав их «товарищами».

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям»,

— сказал он.

«Кто бы ни пытался помешать нам, должен знать, что ответ РФ будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались», — предупредил Путин правительства третьих стран.

В конце речи Путин обратился к россиянам и призвал их консолидироваться. Он назвал НАТО «империей лжи» и предложил противопоставить ей силу «справедливости и правды».

«Верю в вашу поддержку. В ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству», — завершил он свое обращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цхинвал под Донецком

Как изменится военная обстановка вокруг Донбасса после признания «ДНР» и «ЛНР». Дискуссия военных экспертов «Новой» о сценариях развития конфликта РФ и Украины

Вечером в среду главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину с просьбой помочь «в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины». В связи с этим Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН.

Сразу же после этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Он спросил, «хотят ли русские войны», а также призвал народ РФ сесть за стол переговоров с собственными властями. Зеленский также предупредил, что в случае войны народ Украины будет защищаться.

—