 

Любовь Успенская из-за событий на Украине отменила празднование дня рождения

24.02.2022, 17:55, Разное
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Известная российская певица Любовь Успенская отменила празднование дня рождения из-за ситуации в Киеве. Сегодня королеве отечественного шансона исполнилось 68 лет.
Успенская рассказала, что родилась в Киеве, а в СССР начала свою творческую деятельность. Также она долго жила в США, а теперь в РФ. Успенская назвала артистов – «людьми Мира» в широком смысле. Знаменитости хотелось бы, чтобы люди были счастливы и здоровы, радовались, смеялись, любили. Сегодня исполнительнице хотелось праздника, ведь ее дочь прилетела к ней, сделав главный подарок, но празднование отменено.

Успенская пожелала себе и окружающим мирного неба над головой. Все ее поклонники знают, что, когда она исполняет композицию «Небо», она думает об этом. В такие моменты важно сохранить согласие и понимание в семьях, поддерживать друг друга.

«Всегда певцы, артисты являлись поддержкой людям в тяжелые минуты. И я буду с вами, друзья. Я верю, что всё будет хорошо! Я верю! Мир спасет ЛЮБОВЬ!» – подытожила артистка.

Источник: www.instagram.com



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