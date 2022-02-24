 

СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху

24.02.2022, 17:50, Новости дня
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По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).

Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков. 



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