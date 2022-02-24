 

Больше 10 бойцов ВСУ сдались в плен в Донбассе

24.02.2022, 17:50, Новости дня
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В Донбассе 14 военнослужащих вооруженных сил Украины сдались в плен, они попали на видеозапись, которую опубликовали в интернете.

В числе украинских военных – один раненый и одна женщина, раненому оказали медицинскую помощь, информирует RT.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет. По его словам, украинских пленных перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами.

В ЛНР сообщали, что двое военнослужащих вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские солдаты, которые сложат оружие, смогут попасть под амнистию.

В ФСБ РФ отмечали, что свыше 40 украинских пограничников перешли на российскую территорию в Крыму и в Брянской области, они отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины.

Напомним, утром в четверг президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.



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