 

Корреспондент – Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией

24.02.2022, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский также сравнил Россию с Германией времён Второй мировой войны и призвал россиян выходить на протесты против войны с Украиной.


AP

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. РФ подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть — пора выходить на протесты против войны с Украиной», — заявил он в видеообращении.

«Вооружённые силы Украины ведут действительно тяжёлые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понёс серьёзные потери, потерь у врага будет ещё больше. Они пришли на нашу землю», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что Украина атакована на земле и на воздухе, армия сдерживает врага и ей сейчас нужна поддержка населения.

«Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, у кого есть боевой опыт и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — рассказал Зеленский.

Президент также призвал украинцев сдавать кровь для раненых военных. Он отметил важность работы украинских предприятий в военное время, доступности товаров и услуг.
Национальный банк и банковские системы Украины имеют весь необходимый ресурс, чтобы обеспечивать финансовые потребности государства, всё для защиты государства, всё для защиты интересов граждан Украины, заявил Зеленский.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Лавров и глава ВОЗ обсудили укрепление глобального здравоохранения

07.05 / Украину не внесли в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС во время пандемии COVID-19

02.02 / Глава Симоновского суда опроверг связь между своей отставкой и делом Навального

20.12 / Der Tagesspiegel – у всех есть, а у нас нет — Ишингер призвал Германию обзавестись боевыми дронами

21.12 / CNN – «оскорбление суверенитета США» — сенатор Ромни призвал отомстить Москве за «кибератаку»

12.06 / Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России

08.04 / Польский министр о смоленской катастрофе – необходимо выяснить все причины трагедии

05.03 / НБУ рассказал, будут ли вводить ограничения на банковские операции Коломойского из-за санкций США

12.08 / Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России

28.08 / Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика