Корреспондент – Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский также сравнил Россию с Германией времён Второй мировой войны и призвал россиян выходить на протесты против войны с Украиной.



AP

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. РФ подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть — пора выходить на протесты против войны с Украиной», — заявил он в видеообращении.

«Вооружённые силы Украины ведут действительно тяжёлые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понёс серьёзные потери, потерь у врага будет ещё больше. Они пришли на нашу землю», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что Украина атакована на земле и на воздухе, армия сдерживает врага и ей сейчас нужна поддержка населения.

«Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, у кого есть боевой опыт и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — рассказал Зеленский.

Президент также призвал украинцев сдавать кровь для раненых военных. Он отметил важность работы украинских предприятий в военное время, доступности товаров и услуг.

Национальный банк и банковские системы Украины имеют весь необходимый ресурс, чтобы обеспечивать финансовые потребности государства, всё для защиты государства, всё для защиты интересов граждан Украины, заявил Зеленский.