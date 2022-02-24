Украинские военные в Счастье взяли в плен российских оккупантов
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“Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу”, – говорится в сообщении.
Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных.
Как отметили в штабе ООС, в ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318900673598583
Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен еще двух российских оккупантов.
Контекст:
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.
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