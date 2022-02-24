Украинские военные в Счастье взяли в плен российских оккупантов

“Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу”, – говорится в сообщении.

Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных.

Как отметили в штабе ООС, в ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.

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Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен еще двух российских оккупантов.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.

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