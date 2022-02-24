 

Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны в Украине

24.02.2022, 17:15, Новости дня
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Ведущий Иван Ургант, который недавно шутил о войне, требуя ее перенести, разместил в Instagram лаконичную публикацию с призывом прекратить военную агрессию против Украины.

“Страх и боль. Нет войне”, – написал он, в качестве иллюстрации выбрав черный фон.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Земфира также в Instagram выступила с заявлением против развязанной Путиным войны в Украине.

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Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Российский ведущий грузинского происхождения Отар Кушанашвили в Instagram поддержал Украину.

“Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда”, – написал он.

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Публикация от Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili)

Российская ведущая Татьяна Лазарева, которая на момент вторжения РФ в Украину находилась в Киеве, призвала сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

“Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я еще сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо облако принесло. Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут кроме главного врага есть второй – паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Лазарева (@lazarevatut)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну пообещали выдать оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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