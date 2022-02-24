Кейт Миддлтон встретилась с королевой Дании Маргрете II и кронпринцессой Мэри

С 22 по 23 февраля Кейт Миддлтон находилась с официальным визитом в датской столице – Копенгагене, где исследовала датский подход к концепции детского образования и ментального здоровья в сравнении с британским (напомним, с лета прошлого года Кейт руководит соответствующей благотворительной организацией и вообще больше 10 лет уделяет много внимание именно проблемам детей дошкольного возраста).

Второй день в Дании герцогиня Кембриджская начала очень рано с поездки в необычный детский сад Stenurten Forest, расположенный в лесопарковой зоне. А после обеда Кейт прибыла на официальную встречу с двумя главными женщинами Дании. Во дворце Амалиенборг ее приняли королева Маргрете II и кронпринцесса Мэри, супруга наследника датского престола кронпринца Фредерика.

Встреча, вопреки королевскому протоколу, была более чем теплой: королева Дании за все время встречи несколько раз коснулась плеча и руки Кейт, а также сама провела ей экскурсию по замку. А ее невестка позже весело пообщалась с Кейт во время круглого стола с экспертами по детскому воспитанию, а на прощание они поцеловали друг друга в щеку.

Для своего выхода супруга принца Уильяма выбрала строгое серое платье-пальто Catherine Walker из твида с черными отворотами на груди. Строгий и элегантный наряд она дополнила черными кожаными перчатками, замшевыми лодочками и маленькой сумочкой Mulberry.