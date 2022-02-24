Встреча с министром и беседы с местными: Анджелина Джоли рассказала о поездке в Камбоджу с дочерью Шайло

Анджелина Джоли продолжает свою благотворительную деятельность. Актриса провела последние несколько дней в Камбодже, в стране, которая является родиной для одного из ее приемных детей – сына Мэддокса. Компанию в поездке в королевство в Юго-Восточной Азии послу Доброй воли ООН составил, однако, не он, а дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – 15-летняя Шайло.

В своем аккаунте в Instagram Джоли поделилась фото и эмоциями от поездки.

После нескольких дней в Камбодже среди теплых местных жителей я чувствую, что моя душа восстанавливается. Это особенная для меня и нашей семьи страна, — написала Анджелина.

За время поездки Анджелина обсудила вместе с местными политиками, а также представителями своего благотворительного фонда Maddox Jolie-Pitt Foundation вопросы экологии, сохранения природных ресурсов, а также проблемы здравоохранения. Например, проблемы защиты окружающей среды Джоли подняла во время встречи с министром ведомства Сайем Самалем, который поблагодарил актрису за ее вклад в дело по защите и сохранению природных ресурсов.

Анджелина Джоли и министр окружающей среды Камбоджи Сай Самаль

Кроме того, Джоли посетила национальный парк Аргкор в рамках программы ЮНЕСКО “Женщины для пчел”, амбассадором которой является.

Напомним, что Джоли также поддерживает права женщин, в связи с чем выступает за обновление законопроекта о насилии в отношении женщин в родной Америки. Ради этого актриса регулярно встречается с сенаторами и конгрессменами и выступает с Белом доме.

Анджелина Джоли с дочкой Шайло