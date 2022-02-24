 

Путин объявил «спецоперацию» в Украине. Онлайн

24.02.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Армия РФ подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Украине.


Ракетные тягачи С-400 «Триумф» в пути на военные учения близ украинской границы. Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин около 5:30 утра мск начал экстренное обращение к нации на фоне эскалации в Донбассе. В нем Путин заявил, что им «было принято решение о проведении специальной военной операции» в связи с тем, что НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает РФ как государству.

Путин добавил, что власти Украины, по его мнению, «захватили власть и удерживают ее с помощью декоративных выборных процедур». Он также попросил россиян с пониманием отнестись к объявлению военных действий. «Новая газета» ведет онлайн по текущим событиям вокруг Украины.

ОНЛАЙН

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Мнение: Симулятор автомеханика

01.05 / Врач-генетик заявил, что красное мясо является причиной инсульта и тромбоза

28.10 / “Дом-2”: Александра Гозиас стала мамой во второй раз

13.07 / Лавров: визит Керри в Москву – позитивный сигнал

11.09 / Настя Решетова объявила о расставании с Тимати

20.07 / Станислав Черчесов назначен новым главным тренером сборной России по футболу

12.10 / Феофан Милостивый: что нельзя делать 12 октября

06.10 / Мнение: Мастера культуры

24.03 / Дегтярев проверил готовность сил МЧС к тушению лесных пожаров

11.08 / Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика