Путин объявил «спецоперацию» в Украине. Онлайн

Армия РФ подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Украине.



Ракетные тягачи С-400 «Триумф» в пути на военные учения близ украинской границы. Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин около 5:30 утра мск начал экстренное обращение к нации на фоне эскалации в Донбассе. В нем Путин заявил, что им «было принято решение о проведении специальной военной операции» в связи с тем, что НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает РФ как государству.

Путин добавил, что власти Украины, по его мнению, «захватили власть и удерживают ее с помощью декоративных выборных процедур». Он также попросил россиян с пониманием отнестись к объявлению военных действий. «Новая газета» ведет онлайн по текущим событиям вокруг Украины.

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