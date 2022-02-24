Авокадо сохраняет остроту ума и здоровье мозга, спасая нас от старения

Старение организма – естественный процесс. Но его можно значительно замедлить с помощью правильного питания. Нутриенты из полезных продуктов продлевают молодость. Недавно ученые назвали идеальный фрукт против старения. Это авокадо. Оно сохраняет остроту ума и здоровье мозга. В статье мы приведем результаты исследований.

Эксперимент

Специалисты из Университета Тафтса (США) провели эксперимент. Он продолжался полгода. В течение этого времени одна часть участников ежедневно потребляла авокадо. Вторая группа испытуемых каждый день заменяла этот фрукт картофелиной или нутом.

После окончания эксперимента у участников был взят тест крови на содержание нутриентов. Результаты анализа показали, что у любителей авокадо был повышен уровень лютеина. Это один из пигментов фрукта, который улучшает память и мышление.

Ученые пришли к выводу, что авокадо замедляет старение мозга. Это фрукт содержит не только лютеин, но и другие вещества, препятствующие возрастным изменениям во всем организме.

Магний

Авокадо содержит большое количество магния. Этот нутриент расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение мозга. Он помогает сохранить острый ум и хорошую память.

Жирные кислоты

Авокадо – один из немногих растительных источников кислот омега-3. Эти здоровые жиры уменьшают уровень вредного холестерина в крови. Они предотвращают развитие атеросклероза, который часто становится причиной когнитивного снижения.

Регулярное употребление авокадо снижает риск старческой деменции. Причиной этой болезни является образование вредных пептидов, разрушающих нейроны. Кислоты омега-3 нейтрализуют воздействие этих веществ на мозг и способствуют образованию новых нервных клеток.

Калий

В мякоти авокадо содержится много калия. Это минеральное вещество необходимо для быстрой передачи сигналов между клетками мозга. Оно способствует сохранению когнитивных функций.

Калий поддерживает щелочную реакцию в организме. Это помогает улучшить здоровье костей и предотвратить развитие возрастного остеопороза. Этот элемент также способствует сохранению мышечной массы, которая начинает уменьшаться после 40-45 лет.

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Польза для кожи

Авокадо помогает сохранить кожу молодой и свежей. Оно питает эпидермис полезными жирами. При регулярном употреблении этот фрукт помогает избавиться от морщин и повысить эластичность кожи.

Авокадо приносит пользу ногтям. Оно улучшает их структуру и повышает прочность. Это фрукт также смягчает волосы и предотвращает облысение. Маска из авокадо помогает замедлить появление седины.

Авокадо и похудение

Поддержание нормального веса – один из способов сохранения молодости. Авокадо – довольно калорийный фрукт. Однако он хорошо насыщает и уменьшает аппетит. Такой эффект достигается за счет клетчатки, которой богат фрукт.

Исследования ученых доказали, что на продуктах с кислотами омега-3 человек худеет эффективнее, чем на диетах с резким ограничением любых жиров. Это более безвредный способ снижения веса.

Заключение

Включите авокадо в меню антивозрастной диеты. Из этого фрукта вы можете приготовить разнообразные блюда: салаты, смузи, супы и соусы.