 

“Без сомнений – рожать нужно”: Ирина Меладзе рассказала, как относится к беременности в зрелом возрасте

24.02.2022, 16:40, Разное
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Экс-супруга певца Валерия Меладзе Ирина является многодетной мамой. От музыканта она родила трех дочерей: они уже взрослые, самостоятельные. Ирина не планирует больше становиться мамой, но признается, что оставила бы ребенка, если бы забеременела.

Окончательное решение

Ирина Меладзе стала гостьей передачи «Прямая линия жизни», которая выходит на православном канале «Спас». Она поделилась своими размышлениями по поводу поздних родов. По ее мнению, есть определенные риски, связанные с возрастом, ведь чем старше женщина — тем меньше у нее шансов родить полностью здорового ребенка.

Тем не менее Ирина выступает против абортов. Экс-жена музыканта призналась, что если бы у нее наступила беременность, то она бы задумалась над тем, рожать или нет, но, скорее всего, в конечном итоге оставила бы малыша. По словам Ирины, если Бог дает ребенка, то даст и на ребенка. Другого выбора не может быть: только рожать.

Жена музыканта осознает риски, связанные с поздними родами, однако отмечает, что даже в зрелом возрасте женщины порой рожают здоровых детей. Ирина привела конкретный пример: ее духовника мама родила в 56 лет.

Опровержение слухов

Ирина прожила в браке с Валерием Меладзе четверть века.

Развод произошел по причине измены музыканта: он ушел к коллеге по цеху Альбине Джанабаевой. По словам Ирины, был период, когда она хотела увидеть соперницу, чтобы посмотреть ей в глаза. Теперь же, с годами, экс-жена певца отпустила обиды, прошлое. У нее нет желания встречаться с Альбиной. Ирина отмечает, что к новой супруге бывшего у нее больше никаких вопросов. Их больше ничего не объединяет.

Таким образом Ирина опровергла слухи о том, что Альбина была вхожа в дом Меладзе, когда тот еще состоял в первом браке. На самом деле женщины никогда не виделись лично.

После развода Ирина не вышла замуж. Она получила образование дизайнера, теолога, увлеклась психологией, стала писать картины. Утешение женщина нашла в религии.



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