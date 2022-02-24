Скандалы: «Любил идеальное белье»

Вскрылись пикантные привычки обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского Андрея Кулакова

О том, как искали тело любовницы экс-руководителя Раменского района Андрея Кулакова, рассказал во вторник, 22 февраля, на заседании Подольского суда сотрудник областного уголовного розыска. Судя по тому, что рассказал свидетель, следствию, похоже, с самого начала стали вставлять палки в колеса. Или же само следствие допустило непростительные ошибки, из-за которых лишилось ценных данных с камер видеонаблюдения. А жена Кулакова, которую также допросили в Подольском суде, как оказалось, и вовсе считала, что убитая Евгения Исаенкова приворожила ее мужа и следит за ней на улицах.

Сергей Угарин на момент майских событий 2019 года работал оперуполномоченным уголовного розыска города Раменское. Как выяснилось, муж Евгении Исаенковой пришёл к правоохранителям 2 мая и написал заявление об исчезновении жены. По словам Угарина, сразу же начался розыск женщины. Сотрудники правопорядка выехали домой к Исаенковой, поговорили с ее дочерью и установили, что, уезжая на некую встречу, женщина оставили свои смартфоны и забрала старый телефон ребёнка. Кроме того, дочь сообщила, что перед отъездом Исаенкова искала по картам улицу Полярную.

— Такая же улица есть в Москве, и мы сначала подумали, что она уехала в Москву, стали искать автомобиль по системе «Поток», но поиски ничего не дали, — рассказал свидетель.

Когда же выяснилось, во сколько Исаенкова уехала из дома, полицейские ещё раз просмотрели камеры и наткнулись на «Мерседес» чиновницы, который двигался в сторону города Раменское. Автомобиль засекли камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город». На улице Чугунова автомобиль Исаенковой исчез из поля зрения, и сыщики решили, что он свернул. Стражи порядка стали исследовать местность и недалеко от станции Фабричная обнаружили автомобиль чиновницы. Он находился на пустыре, в стороне от домов.

— На переднем пассажирском и водительском месте никого не было, задние стекла у автомобиля были затонированы. Тогда я посветил фонариком и увидел тело женщины, которое лежало спиной вверх между задним и передним рядом, — рассказал Угарин.

Примечательно, что на тот момент следователи искали исключительно автомобиль Исаенковой и не обращали внимания на иные объекты, в том числе возможных пешеходов, которые могли попасть на камеру.

В начале июня 2019 года, после того как следователи узнали о любовной связи между Исаенковой и экс-главой Раменского района, они направили запрос в ГУ Региональной безопасности Московской области на представление видео с камер наблюдения. Через три недели пришел ответ – архива за 1 и 2 мая по интересовавшим следствие улицам нет. Теперь остается только гадать, что способствовало исчезновению видео — банальная безалаберность или чей-то злой умысел.

Ещё один свидетель — Анастасия Почкун — та самая «подруга Настя», якобы к которой на встречу перед смертью поехала Исаенкова, упомянула о психологических проблемах своей начальницы.

Женщины незадолго до смерти Исаенковой ездили в Турцию.

— У неё там стали случаться панические атаки, ей было тяжело дышать, и мы даже обращались в госпиталь. Там сказали, что это панические атаки. После поездки в Турцию она стала активно заниматься своим здоровьем, — рассказала свидетель, добавив, что панические атаки могли происходить из-за напряженной работы.

Ещё одна коллега погибшей — Татьяна — рассказала, что она догадывалась о любовной связи Кулакова с Исаенковой.

— Я знала, что у Евгении есть мужчина, но кто он, она не говорила. Ходили слухи и по тому, как Евгения общалась с Кулаковым (при сослуживцах называла Андреем, могла позвонить в любой момент), я поняла, что между ними что-то есть. Я напрямую спросила, есть ли у неё что-то с Андреем Николаевичем Кулаковым, она сказала, что нет, — рассказала свидетель, позже пояснив, что Исаенкова называла своего любовника «товарищем», не упоминая имени.

В частности, незадолго до смерти Исаенкова поделилась с коллегой, что ее «товарищ» любит идеально выглаженное белье.

— Она говорила, что если на нем будет хотя бы маленькое пятнышко, то будет не то… На фоне чего был такой разговор, я уже не помню, — рассказала свидетель.

Ещё один свидетель — жена подсудимого Юлия Кулакова — едва не сорвала допрос. Женщина очень путано отвечала на вопросы прокурора и в конце концов не выдержала и расплакалась. Потом свидетель пыталась заплакать ещё несколько раз. Во время первого процесса женщина была более собранной и стойкой.

Юлия Кулакова рассказала, что узнала о похождениях супруга ещё в 2013 году, в 2014 году Исаенкова ей прислала скриншоты переписки и в целом обидные для нее вещи.

— Я сейчас не помню, о чем она писала, это бред был какой-то. Но меня это возмутило… Я сказала мужу, он свёл все к работе, сказал, что это касается рабочих моментов, — сказала свидетель.

— И вы поверили? — спросила прокурор.

— Конечно.

Юлия Кулакова ещё раз подтвердила алиби своего мужа. Женщина рассказала, что 1 мая семья в полном составе провела на даче у друзей. Около 12 часов ночи, когда приблизительно произошло убийство Исаенковой, семья вернулась домой на улицу Мира.

— Я пошла спать, у меня болела голова. Проснулась и спросила, где сын… Открыла глаза, муж был рядом со мной. Он был с телефоном. По телевизору шёл «Гоголь», он всю ночь шёл.

— А на следующий день что шло? — уточнила прокурор.

— Не помню. У меня полдня было продолжение моих головных болей. А почему у вас вопрос такой?

— Странно, это вы помните, а это не помните…

Женщина также рассказал, что на празднике у друзей выпила порядка 5-6 бокалов красного вина.

— Для меня это немного, тем более под хорошую закуску, вообще немного, — рассказала свидетель.

— Он вас когда-нибудь бил? — спросил один из адвокатов Кулакова у свидетеля.

В ответ в зале раздался напряжённый женский смех.

— Кто «он»?

— Кулаков Андрей Николаевич.

— Нет, никогда.

— А агрессию проявлял?

— Никогда в жизни, — собравшись, ответила женщина.

Прокурор усомнилась в достоверности слов Юлии Кулаковой и попросила огласить письменные показания, которые та давала в 2019 году. Оказалось, что отношения у пары были крайне натянутыми. Более того, жена чиновника подозревала Исаенкову в том, что та «применяет какую-то магию» в отношении ее мужа, который жаловался жене, что та буквально «одолевает его». «Мы все стали болеть, похудели», — процитировала прокурор показания свидетельницы, которая, видимо, имела в виду последствия магии. Иногда жене Кулакова и вовсе казалось, что любовница мужа следит за ней.

Что же касается апреля-мая, то отношения между супругами в тот момент практически прекратились. Например, за неделю до смерти Исаенковой Кулакова перестала разговаривать с мужем, а 30 апреля он до последнего не знал, поедут ли они на дачу к общим друзьям — расшевелился только к обеду. 10 мая вся семья поехала в монастырь в Сергиев Посад, а 16 мая Кулаков очень пьяным вернулся домой — в тот день были похороны Евгении Исаенковой.

Когда жену Кулаков попросили прокомментировать свои же показания, та снова разрыдалась, и приставу снова пришлось бежать за стаканом воды.

Ещё через 10 минут женщина стала напряжённо улыбаться. Прокурор огласил переписку Юлии Кулаковой с мужем и братом подруги, у которых семья главы Раменского района провела выходной. Судя по всему, жена Кулакова выпила куда больше пяти бокалов — женщина делилась тем, что у неё в голове после вечеринки «полный провал в памяти» и трезвый «только один Андрей». Впрочем, женщина вспомнила, что пыталась залезть на дерево, в «котором что-то есть».

— Вы двум людям говорите, что у вас был полный провал в памяти, так как вы могли помнить, что происходило в ночь на 1 мая? – поинтересовалась прокурор.

— Там же смайлики…

— Ну, один смайлик грустный вижу…

— Это шутка была.

— Сначала с одним пошутили, через час с другим…

— В нашей компании такая манера общения, — стушевалась свидетель.

Дарья Федотова