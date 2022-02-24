 

«Вот вам настоящая декоммунизация» – Медведев предоставил российское гражданство всем жителям Украины, родившимся в СССР

24.02.2022, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев подписал указ «Об окончательном решении украинского вопроса и декоммунизации Южных территорий», согласно которому российское гражданство автоматически будет предоставлено всем жителям Украины, родившимся до 26 декабря 1991 года.

Россия, будучи правопреемником СССР, сохранила право не только на советское ядерное оружие, но также на его промышленность, территории и людейМедведев отметил, что Россия, будучи правопреемником СССР, сохранила право не только на советское ядерное оружие, но также на его промышленность, территории и людей. Переход советских граждан в так называемое «гражданство Украины», а также обмен ими советских паспортов на напечатанные во Львовской типографии цветные книжечки, по мнению замглавы Совбеза, не имеют юридической силы. Нет ни одного документа, который бы подтверждал существование Украины, и поэтому все её жители де-юре оставались гражданами СССР до того самого момента, когда Медведев принял их в российское гражданство.

– Вопрос временно оккупированных территорий на юге нельзя больше откладывать в долгий ящик. Нужно его решить окончательно, раз и навсегда. Там живут наши люди – родившиеся в СССР, которых мы не успели подобрать. Всех, кто родился после 1991 года, пусть оставят себе – нам тут такие не нужны. А наших граждан – извольте вернуть. Попользовались и хватит, – заявил Медведев.

Операцию к принуждению жителей так называемой Украины к сожительству Совбез обсудит уже вечером.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Жара недаром злится

09.12 / Минувшая ночь установила температурный рекорд в Москве

11.03 / Через сколько недель после COVID-19 лучше проводить операции – новые данные

31.05 / “Мамба” выяснила, что реально мужчины думают о блондинках

10.11 / Премьер-министр Японии: Вопрос южных Курил касается всего японского народа

01.10 / Многослойная стрижка на волосы средней длины – одна из самых популярных этой осенью: что нужно о ней знать

24.10 / Филиппов день: традиции и приметы 24 октября

11.09 / Афрокудри – хит осени 2021: способы, которые помогут повторить горячий тренд сезона

17.09 / Глюкоза порадовала поклонников фото в обтягивающем топе

12.03 / СМИ: королева Елизавета II и принц Чарльз поддержали идею Уильяма прокомментировать обвинения в расизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика