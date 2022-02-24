«Вот вам настоящая декоммунизация» – Медведев предоставил российское гражданство всем жителям Украины, родившимся в СССР

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев подписал указ «Об окончательном решении украинского вопроса и декоммунизации Южных территорий», согласно которому российское гражданство автоматически будет предоставлено всем жителям Украины, родившимся до 26 декабря 1991 года.

Медведев отметил, что Россия, будучи правопреемником СССР, сохранила право не только на советское ядерное оружие, но также на его промышленность, территории и людей. Переход советских граждан в так называемое «гражданство Украины», а также обмен ими советских паспортов на напечатанные во Львовской типографии цветные книжечки, по мнению замглавы Совбеза, не имеют юридической силы. Нет ни одного документа, который бы подтверждал существование Украины, и поэтому все её жители де-юре оставались гражданами СССР до того самого момента, когда Медведев принял их в российское гражданство.

– Вопрос временно оккупированных территорий на юге нельзя больше откладывать в долгий ящик. Нужно его решить окончательно, раз и навсегда. Там живут наши люди – родившиеся в СССР, которых мы не успели подобрать. Всех, кто родился после 1991 года, пусть оставят себе – нам тут такие не нужны. А наших граждан – извольте вернуть. Попользовались и хватит, – заявил Медведев.

Операцию к принуждению жителей так называемой Украины к сожительству Совбез обсудит уже вечером.

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