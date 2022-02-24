 

Песков озвучил причину спецоперации на Украине: Зачистить страну от нацистов

24.02.2022, 15:53, Разное
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Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором заявил о старте военной специальной операции на Украине. Глава РФ заявил, что причиной такого решения стало прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях, а Дмитрий Песков заявил, что цель России – денацификация.

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента с просьбой объяснить значение данной формулировки. По словам, Пескова в идеале страна хочет освободить Украину от радикально настроенных людей.

“Нужно зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии”, – пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента также задали вопрос о том, относит ли он к ним главу Украины Владимира Зеленского, однако отвечать на него Песков не стал.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что МИД Британии принял решение помогать Украине в самозащите, несмотря на то, что страна не является членом НАТО. На данное предложение жестко отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



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