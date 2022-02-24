Как спецоперация на Украине повлияет на транзит газа в Европу

Транзит газа в Европу через Украину продолжается по расписанию. Спецоперация, которую проводят Вооруженные силы России, не сказалась на подаче голубого топлива партнерам. Об этом журналистам рассказал официальный представитель “Газпрома” Сергей Куприянов.

По его словам, подача газа по территории Украины продолжается в обычном режиме согласно заявкам потребителей из Европы, которые к настоящему времени составляют 83 миллиона кубов.

Также известно, что компания “Энергоатом Украины” подтверждает продолжение нормальной работы всех АЭС в Незалежной.

Напомним, рано утром в четверг 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе. Он подкрепил доводы уставом ООН, решением Совфеда и подписанными договорами с ДНР и ЛНР.

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести украинского режима. Также в своем выступлении он попросил бойцов ВСУ прекратить воевать и сложить оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что сроки спецоперации по демилитаризации Украины будут определяться президентом и зависеть от ее результативности, целесообразности.