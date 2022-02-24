 

Может быть волна последующих воздушных ударов по территории Украины, в том числе и по объектам в Киеве – Арестович

24.02.2022, 15:50, Новости дня
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“Сейчас может произойти волна последующих воздушных ударов по территории Украины, в том числе и по объектам в Киеве. Так что имейте в виду. Я не знаю, где именно, я не могу влезть в ситуационный центр вооруженных сил Российской Федерации и понять, какие это объекты”, – сказал Арестович.

Он добавил, что, скорее всего, гражданские объекты не будут подвергнуты обстрелам россиян.

“Они не хотят злить население и подвергаться критике в мире, как варвары, бьющие по гражданским объектам. Это будут военные объекты, но я думаю, что все они уже эвакуированы и потерь не будет или будут минимальные. Таких ударов может быть в сутки три-четыре волны. Не нужно впадать в панику. Все равно это не будет хуже, чем мы уже пережили в пять часов утра”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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