 

Российские войска и техника атакуют позиции ВСУ на подступах к Старобельску. Уничтожены два российских танка и один БТР – штаб ООС

24.02.2022, 15:50, Новости дня
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“Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Идет бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318884343600216

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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