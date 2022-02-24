Андролог рассказал, какие онкомаркеры укажут на «мужские» опухоли



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Онкоскрининг — тема модная. Многие люди уверены, что ежегодные специфические анализы крови помогают выявить любые виды рака на начальной стадии. На самом деле, далеко не всегда значения онкомаркеров соотносятся с заболеванием, поэтому врачи не рекомендуют делать такие скрининги «на всякий случай». Разберемся, какие анализы могут указывать на проблемы в мужской мочеполовой системе и в каких случаях они необходимы.

Онкомаркеры — биологически активные вещества (белки, гормоны, ферменты), вырабатываемые клетками опухоли, либо вещества, которые вырабатываются организмом в ответ на жизнедеятельность раковых клеток. Их можно обнаружить в крови или моче онкологических больных или людей, страдающих некоторыми другими заболеваниями.

Онкомаркер, характерный для рака предстательной железы

Онкомаркер ПСА (простатический специфический антиген, PSA) — используется для наблюдения за развитием рака предстательной железы и оценки целесообразности проведения биопсии. Есть общий и свободный ПСА. Общий может быть повышен и при доброкачественных опухолях, следовательно, стоит опираться либо на свободный ПСА, либо на их соотношение.

Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных видов рака у мужчин, поэтому остановимся на нем подробнее. Патологический процесс в области простаты на ранних стадиях имеет бессимптомное течение. Опухоль развивается в капсуле предстательной железы и обособлена от уретры. Учитывая это, симптомы рака простаты появляются лишь тогда, когда образование становится ощутимых размеров и дает метастазы в лимфатические узлы, костную ткань и далее.

Самым ранним признаком рака простаты обычно является уплотнение и увеличение предстательной железы, что в итоге приводит к давлению на мочевой пузырь и провоцирует следующие симптомы:

частое мочеиспускание в ночное время суток (два и более раза);

мочеиспускание в дневное время с промежутками в один час и малым объемом выделяемой мочи;

сильные позывы к опорожнению мочевого пузыря, которые сложно сдержать;

рези и чувство жжения при мочеиспускании;

болевые ощущения в области лобка и промежной части;

неспособность удерживать мочу.

Чтобы распознать рак простаты на ранней стадии, нужно посетить врача-андролога, сдать кровь на ПСА и сделать узи простаты. Тактика лечения будет зависеть от результатов исследований.

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Как правило, такой анализ врачи назначают после 35–40 лет. В любом случае, для мужчин после 40 лет анализ ПСА и узи простаты нужно обязательно делать раз в год. Это довольно показательный онкомаркер, но даже его нужно сдавать только по направлению врача, который сможет комплексно оценить результаты скрининга и обследований.

Другие онкомаркеры, которые может назначить врач во время комплексного обследования

Следующие онкомаркеры также могут помочь врачу поставить диагноз и определиться с тактикой лечения. Их обычно не сдают «по возрасту», для их назначения нужны определенные причины, о которых расскажу ниже.

Любое обследование стоит начать с очного посещения врача, который проведет ручной и визуальный осмотр, сделает ультразвуковое исследование, а по результатам этих процедур назначит анализы, в том числе анализы крови на специфические онкомаркеры.

Онкомаркер ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — маркер, который в том числе может выделяться при раке яичек. Мужчинам обычно назначают анализ на свободный бета-ХГЧ. Если есть опухоль яичек или после ее удаления анализ на ХГЧ сдается регулярно для отслеживания возможных рецидивов.

Онкомаркер АФП (альфа-фетопротеин) — маркер рака печени и яичек. Обычно делается комплексный анализ на АФП, ХГЧ и ЛДГ (лактатдегидрогеназу) — тройной скрининг. Уровень этих онкомаркеров повышается не при всех формах болезни, поэтому результаты может оценить только врач, который будет учитывать не только анализы крови, но и данные других исследований.

Онкомаркер РЭА (раковый эмбриональный антиген) — маркер рака толстой и прямой кишки. В норме содержание РЭА очень низкое, а при опухолевом процессе его показатели резко идут вверх. Но надо учитывать, что повышение РЭА может также обозначать не развивающуюся онкологию, а различные воспалительные, аутоиммунные и другие заболевания.

Когда врач может назначить анализ крови на онкомаркеры: ⠀

В случае генетической предрасположенности (опухоль у близкого родственника).

Если есть подозрение на наличие опухоли при проведении комплексного обследования.

Для отслеживания состояния имеющейся или уже вылеченной опухоли.

За редким исключением анализ на онкомаркеры не является плановым и его не рекомендуется проводить здоровому человеку без признаков заболевания. Важно понимать, что не существует онкомаркера, по концентрации в крови которого можно с вероятностью 100% диагностировать рак.

Тот же ПСА может повышаться после массажа простаты, а РЭА может быть высокий у курильщиков. Для чистоты исследований каждая лаборатория дает рекомендации о том, что можно и нельзя делать до сдачи анализа, но и это не исключает неточностей.

Важно понимать, что негативный показатель онкомаркера далеко не всегда означает злокачественную опухоль, это лишь предлог для дальнейших исследований. Воспринимайте анализ на онкомаркеры просто как дополнительное исследование, которое может помочь поставить верный диагноз и выбрать подходящую тактику лечения.