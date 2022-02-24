 

Беременная сестра Жанны Фриске призналась, что рассталась с отцом будущего ребенка

24.02.2022, 15:43, Разное
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Младшая сестра Жанны Фриске, 35-летняя Наталья скоро впервые станет мамой. Будучи на последних сроках беременности, артистка неожиданно раскрыла подробности своей личной жизни. Наталья призналась, что, несмотря на свое положение, она сейчас одна и с отцом будущего ребенка не общается. Фриске добавила, что она сама стала инициатором разрыва, о чем совсем не жалеет. 

Я ушла от него и не жалею. У меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним – одни нервы, – сказала Наталья, и добавила, – мы с ним разные, мне с ним некомфортно, я его не люблю.

Наталья не стала раскрывать пол будущего ребенка, но призналась, что уже выбрала имя. Рожать Фриске будет в России и в важным момент с ней будет профессиональный компаньон – доула. В первые месяцы жизни ребенка Фриске намерена отказаться от услуг няни. 

Никого не подпущу к своему ребенку, кроме бабушки и дедушки. Никаких нянь! Я рожаю ребенка и я сама буду его воспитывать, – сказала Наталья. 

Напомним, что о беременности Наталья стало известно неделю назад. Будущая мама сама сообщила радостную новость, опубликовав “беременное фото”. 

Да, я жду малыша и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже. А пока про фото. Фото – это отдельная история, я очень хотела сделать красивый фотосет, и чтобы было все необычным. 

Отец ребенка бизнесмен Александр Титов, с которым у Фриске были последние продолжительные отношения. Ранее она была замужем за Сергеем Вшивковым, с которым рассталась в 2019 году. В 2015 году, потеряв сестру, Фриске пережила выкидыш. Сейчас Наталья признается, что больше замуж не хочет. 

Я не замужем и больше туда не хочу. Не знаю, что должно произойти, чтобы я опять вышла замуж, – призналась Фриске. 

Наталья ФрискеНаталья и Жанна Фриске с родителями



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