Петербуржцы раскритиковали Беглова за сброс реагентов в реку коммунальщиками

Накануне на набережной реки Фонтанки работник коммунальных служб разбрасывал содержимое неизвестного происхождения из грузовика без номеров. Этой новостью поделился пользователь «ВКонтакте», который был свидетелем происходящего. В сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» выложили соответствующие фото- и видеодоказательства.

В администрации губернатора Александра Беглова сообщили, что за данную территорию отвечает подрядчик ГДПУ «Центр». Примечательно, что все спецмашины организации помечены опознавательными знаками, однако грузовик на видео таких знаков не имеет. Кроме того, в Смольном подчеркнули, что никакие сторонние службы не были задействованы в это время на данном участке.

«Данная набережная не находится в зоне обслуживания ГУДП «Центр» и в зоне ответственности комитета по благоустройству», – сообщили власти Петербурга.

В комментариях горожане отметили, что в городе, наконец, появились инновационные технологии по уборке снега.

Пользователи недоумевают, зачем надо было скидывать смесь в реку, загрязняя окружающую среду.

Как известно, со снегоуборкой в Петербурге серьезные проблемы. Жители города на Неве неоднократно жаловались на снег и наледь, из-за которых пешеходы на тротуарах часто травмируются, а на дорогах появляются пробки и возникают аварии. Несмотря на это, Беглов не стремится решить проблему. Коммунальные службы работают без контроля со стороны Смольного, жалобы людей игнорируются, а всю ответственность чиновники перекладывают на другие структуры.

Напомним, в конце января петербуржцы обнаружили, что грязный снег «утилизируют» прямо в реки. На недовольство горожан губернатор ответил, что власти уже давно отказались от такой практики ради экологии. Однако очевидцы уверяют, что снежные отходы до сих пор сбрасываются в водоемы.