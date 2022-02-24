Мнение: Вот почему я перестал быть борцом за демократию и прочее…. на связи любитель Лешки Навального.



Пришло тут в ленту от господина Побединского (больше ляма подписчиков на Ютубе, типа про физику вещает, когда закрывали Лешку – тоже плакал, сейчас типа забыл). Цитирую:

Это жесть. Просто жесть.Пожалуй, самое страшное утро в моей жизни. Не верил до последнего, что такое произойдет. В голове не укладывается, как такое может случиться в Европе в 2022 году! До сих пор кажется, что это страшный сон.Уверен, никто не хочет ни войны, ни «специальных военных операций». Уверен, что нас много, просто нас уже давным-давно не слушают. От нашего имени, против нашей воли совершают позорное преступление, оправдания которому не будет никогда! Очень переживаю за украинцев, и надеюсь, что это закончится уже сейчас.Словами не передать, как больно от новостей. И страшно от беспомощности, что даже если мы против, можем только наблюдать и ждать. Давайте оставаться сильными и не принимать тот ужас, который сейчас творится.

И вот самое мерзотное – что человек не бедный, не глупый. Однако позволяет себе подобную гнусь. Ну, давайте расскажем гражданину.

Уважаемый мистер Побединский, спешим вам заметить, что оказывается, согласно вашей логике – у вас все было хорошо, когда:

1) Взрывали московское метро – получается в тот день утро у вас задалось?

2) У вас укладывалось до последнего в голове, как обстреливали Донбасс и местный детей – мы очень рады за ваши крепкие нервы.

3) Получается, в прошлый раз, когда утюжили Югославию – у вас тоже ничего не отложилось или вы были еще молоды?

4) Чуть не забыл, когда снаряд украинских войск прилетел в Ростов – у вас я так понимаю все было путем? Или Путин виноват?

Вы переживаете за украинцев? А почему все эти годы вы не переживали за русских, чьи права на Украине попирались? Не переживаете по этому поводу за русскоговорящих жителей Литвы или Латвии, где ходят парадами товарищи из остатков СС?

Вы не можете словами передать свою беспомощность? А какого было все эти годы тем, кто глядел как ваш кумир Навальный нарушал раз за разом закон – но вы этого не замечали? Кстати, почему вы больше ничего не говорите про Алешку, что случилось?

И понимаете друзья – вот эти вот "защитники", которые завтра забудут свои громкие призывы, хронически не отвечают за свои слова, рубят хорошую кассу – вот они считают себя лучше нас. Как он написал: "Уверен, что нас много, просто нас уже давным-давно не слушают" – кого вас?

По всем опросам – две трети россиян поддерживают СПЕЦОПЕРАЦИЮ, между прочим. Чтобы потом мистер Побединский вкусно кушал в Москве пирожнку задорого. И переживал за нас с вами.

Ибо он видите, плачет в Интернете, но он, призывавший выходить на митинги за Алешку – на зону к нему не поехал. И не поедет.

Сегодня я злой.

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