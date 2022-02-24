«Сила артиста в том, чтобы убедить режиссера и открыть что-то новое, пусть в том же амплуа»: роли и кочевая жизнь Кирилла Кяро

Сегодня 47 лет исполняется звезде сериала «Нюхач» Кириллу Кяро. Он мечтал пойти по стопам отца и стать моряком, однако неожиданно для себя попал в мир кино и искусства. О своем выборе в плане профессии артист не пожалел, хотя теперь вынужден жить на две страны.

Советы отца

Кирилл родился и вырос в Эстонии. Его мама — воспитательница, а папа – капитан дальнего плавания. Неудивительно, что Кирилл в детстве был одержим морем и хотел обрести такую же профессию, как у отца.

Однако именно папа стал тем, кто сбил сына с намеченного курса. Отец убедил Кирилла в том, что перспективной является профессия экономиста, поэтому уговорил поступить на соответствующий факультет. Увы, Кяро экзамены провалил.

Тогда отец порекомендовал сыну пойти в студию при Русском драматическом театре Таллина, чтобы стать более раскрепощенным, обрести уверенность в себе и чтобы педагоги поставили речь. Вот так неожиданно для себя Кирилл открыл мир искусства.

Вскоре перед ним предстал следующий выбор: либо отправиться в Копенгаген на прохождение четырехмесячных курсов, либо отучиться пять лет в Щукинском училище в Москве. Кирилл отдал предпочтение второму варианту, и это неспроста, ведь у него русские корни.

Кстати, уже впоследствии, когда Кяро служил в театре, он узнал, что его двоюродный дядя, оказывается, тоже актер: мало того, даже носит звание заслуженного артиста Эстонии. С Вальдемаром Кяро Кирилл встретился в начале нулевых и поинтересовался, почему он выбрал себе профессию актера, ведь все в роду – хуторяне или рыбаки. На это дядя пошутил, что они с Кириллом, видимо, два изгоя, два странных человека в семье.

В Россию и обратно

Но вернемся к учебе Кяро в Щукинском училище. В целом ему все нравилось, только денег не хватало. Поэтому Кирилл искал любые подработки: в качестве грузчика, дворника, официанта, даже продавца музыкальных дисков.

После окончания вуза Кирилл примкнул к труппе театра Армена Джигарханяна, однако через два года вернулся в родную Эстонию. Там, в Таллине, он устроился на работу в местный драмтеатр. Параллельно артист подрабатывал официантом.

Покорение столицы

Кирилл вспоминает, что там было весело и интересно работать, был дружный коллектив, однако постепенно произошел застой. Кяро перестал видеть перспективы для развития, поэтому принял решение вернуться в Россию. В Москве Кирилл устроился на работу в экспериментальный театр «Практика».

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Все бывшие сокурсники Кяро относительно рано обрели известность, стали сниматься в кино. В их числе — Мария Порошина, Ольга Будина, Антон Макарский. Путь к славе у Кирилла оказался более тернистым. Долгое время они снимался лишь в эпизодических ролях. Переломный момент произошел после съемок в сериале «Ликвидация». Тогда артиста заметили и стали приглашать в свои проекты.

Долгожданный успех

Кирилл прославился не только на всю Россию, но также и на всю Эстонию и Украину, когда на экраны вышла кинолента «Нюхач», где он сыграл главную роль. Потом был удачный проект «Измены», а сериал «Эпидемия» и вовсе стал пророческим. Он вышел на экраны в 2019 году, когда человечество не слышало ничего о коронавирусе.

Интересно, что все роли Кирилла разноплановые. Кого он только не играл: и деревенского дурачка, и патологоанатома, и невролога. Сам Кяро говорит, что за каждым актером закрепляется определенное амплуа. Режиссеры, когда приглашают в свои проекты, хотят, чтобы артист сыграл точно так же, как в своей предыдущей работе. Сила артиста — это убедить режиссера или продюсера открыть что-то новое в уже привычном амплуа. Судя по всему, Кирилл прекрасно справляется с этой задачей. Сейчас его фильмография насчитывает порядка ста тридцати кинолент.

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Недолгий брак

Еще во время учебы в университете, на четвертом курсе, Кяро нагадали, что популярность придет к нему поздновато, а также дали совет не жениться. Но у парня уже в разгаре был роман с сокурсницей Анастасией Медведевой, на которой он и женился спустя несколько месяцев после получения предсказаний. Увы, гадалка не ошиблась. Брак распался относительно быстро. Говоря о причинах расставания, Кирилл отмечает большое количество нюансов: оба были молоды, Анастасия не хотела переезжать в Эстонию, да еще и были сложности в общении с тещей.

Интересно, что после развода Анастасия оставила себе фамилию бывшего супруга. Мало того, ее дети от другого мужчины также носят фамилию Кяро. Анастасия признается, что не хочет пиариться за счет экс-мужа – просто она сильно его любила в свое время.

Любимая жена и дочь

В Таллине Кяро долго не сидел в одиночестве. Он стал встречаться с Юлией Дузь. Она работала в драматическом театре директором по рекламе. В 2018 году у пары родилась дочь Мира. Интересно, что до сих пор неясно, узаконили ли влюбленные отношения официально или нет. В интервью Кирилл называет избранницу женой, но была ли свадьба, остается тайной.

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Из-за плотного графика артист редко видится с родными. Он фактически разрывается между Эстонией и Россией: в первой стране живет его семья, во второй он работает. Перед закрытием границ в связи с пандемией в 2020 году Кирилл едва успел вернуться в Таллин. Юлия даже пригрозила ему: мол, если не приедет, то она инициирует разрыв.

Мысли о переезде

На самоизоляции супруги смогли насладиться обществом друг друга, побыть вместе с ребенком. Сейчас Кирилл озадачен тем, как бы перевезти семейство окончательно в Россию. Артист признается: ему грустно осознавать, что дочь растет без него.

С появлением ребенка Кирилл стал более избирательно относиться к ролям в кино. Перед тем как сняться в том или ином проекте, он думает о том, что это будет смотреть дочь, когда вырастет. Поэтому предпочтение отдается тем работам, за которые Кяро не будет стыдно.