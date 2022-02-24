 

ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией

24.02.2022, 14:55, Новости дня
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По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, информирует ЦОС ФСБ России.

В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.

Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.

В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.

Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.



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