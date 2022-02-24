 

Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов

24.02.2022, 14:55, Новости дня
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Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.

«Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».

По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.

«Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.

Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.



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