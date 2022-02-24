 

Генсек НАТО исключил развертывание сил альянса на Украине

24.02.2022, 14:55, Новости дня
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НАТО не имеет намерений развернуть силы альянса на Украине в связи с проведением Россией военной операции в этой стране, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Североатлантического альянса в связи с военной операцией РФ на Украине.

«У НАТО нет войск на Украине. И у нас нет планов развернуть силы на Украине», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов, перелает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что постпреды НАТО на совещании договорились задействовать оборонный план, который предполагает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса для защиты союзников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.

 



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