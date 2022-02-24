 

Москвичи собрали для беженцев более двух тонн продуктов питания

24.02.2022, 14:25, Разное
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В столице работают 12 пунктов сбора гуманитарной помощи. Штаб располагается в ресурсном центре “Мосволонтер” по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. С адресами остальных 11 центров можно ознакомиться на сайте “Душевная Москва”.

Чаще всего москвичи приносят продукты питания, средства личной гигиены, обувь, детские товары, книги и канцелярские принадлежности. Некоторые приходят на пункты сбора помощи целыми семьями.

Помочь беженцам стараются даже дети. Они приходят на пункты вместе с родителями, бабушками и дедушками.

Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова поблагодарила жителей столицы за готовность прийти на помощь. “Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары”, – сказала она.

Штаб по сбору гуманитарной помощи работает ежедневно с 10 до 19 часов. Для уточнения информации можно позвонить по телефону кол-центра акции #Москвапомогает: +7 499 170-02-25.



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