Появились подробности хода спецоперации России на Украине

В сообщении говорится, что российские вооруженные силы

выводят из строя военную технику и инфраструктуру Украины. Конашенков заявил,

что российская сторона не использует ракетные мощности и не наносит артиллерийские

удары по городам, сообщает РТ. “Военнослужащие пограничной службы Украины

сопротивления российским подразделениям не оказали”, — добавил представитель Министерства

обороны.

Конашенков также отметил, что украинские силовики покидают

позиции и бросают вооружения. Ранее такая информация уже сообщалась, военные

стали массово дезертировать. Владимир Путин в своем обращении призвал

украинских солдат сложить оружие.

24 февраля

президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

После чего начались волнения и главы ДНР и ЛНР попросили РФ о помощи. Владимир Путин

незамедлительно объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Целью операции

он назвал прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.

Ранее

“Дни.ру” писали, что западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине.