 

Экс-канцлер Австрии покинул наблюдательный совет “Российских железных дорог” из-за агрессии РФ против Украины

24.02.2022, 14:22, Новости дня
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“Сегодня утром я уведомил органы ОАО РЖД, что слагаю с себя полномочия в совете директоров”, — сказал он.

Он отметил, что принял это решение, поскольку прошлой ночью “РЖД фактически стала частью военной логистики”.

Он выразил глубокие сожаления и отметил, что никакой альтернативы такому решению в настоящий момент нет.

“Мои мысли с жертвами этой бессмысленной агрессии”, — подчеркнул Керн.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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