 

Роберт Паттинсон и Зои Кравиц на премьере нового “Бэтмена” в Лондоне

24.02.2022, 14:15, Разное
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Вчера в Лондоне, в кинотеатре BFI IMAX состоялся показ нового фильма “Бэтмен”. Новую киноисторию о приключениях Брюса Уэйна, защитнике Готэма, рассказанную режиссером Мэттом Ривзом, представили создатели фильма и исполнители главных ролей. 

На красной дорожке максимального внимания удостоились главные герои вечера: Бэтмен – Роберт Паттинсон – и Женщина-кошка – Зои Кравиц. Модные критики выход звезд назвали “неоднозначным”, что не мешает их рассмотреть. 

На этот раз Паттинсон, который в Париже блистал в черном, появился в сером оверсайз-костюме, как будто “с чужого плеча”, и черной водолазке. А Зои появилась в платье Saint Laurent, бренда, с которым сотрудничает. Черное платье-макси было бы совсем простым, если бы не необычные вырезы на груди. Правда, не всем поклонникам такой “декор” показался красивым. Образ закончили мюли на каблуке, из украшений Зои выбрала серьги с крупными изумрудами и жемчугом. А гладко убранные волосы и челка многим показались отсылкой к фирменному стилю Одри Хепберн.

Роберт Паттинсон и Зои КравицРоберт ПаттинсонЗои Кравиц

Премьера нового фильма о супергерое в России состоится уже 3 марта. Роберт Паттинсон, который стал не только исполнителем главной роли, но и одним из продюсеров ленты, в недавнем интервью рассказал, что роль Бэтмена далась ему непросто, а на съемках он чувствовал себя очень одиноким.

Мы всегда снимали по ночам, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Кроме того, все время надо было быть в костюме. Нельзя было выходить из студии в костюме, поэтому я почти не знал, что вообще происходит снаружи. Первый кадр фильма настолько отличается от кадров любого другого фильма о Бэтмене, что это просто задает совершенно другой темп, – рассказал Паттинсон. 

Действие нового “Бэтмена” происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен – ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена – разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.



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