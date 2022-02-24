 

Анна и Надежда Михалковы с детьми, Федор Бондарчук и другие на премьере фильма “Мистер Нокаут”

24.02.2022, 14:15, Разное
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Вчера в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера фильма “Мистер Нокаут”. Картину первым зрителям представил режиссер Артем Михалков вместе со съемочной группой и исполнителями главных ролей: Сергеем Безруковым, Ангелиной Стречиной, Ингой Оболдиной, Евгенией Дмитриевой, Никитой Тарасовым и Олегом Чугуновым. Почетными гостями премьеры стали наследники советского боксера Валерия Попенченко, ставшего прототипом главного героя фильма – его вдова Татьяна Попенченко и сын Максим Попенченко.

Премьерный показ посетили родственники Артема Михалкова – мама Татьяна Михалкова, жена Дарья Михалкова, дочь Наталья Михалкова, сестры Надежда и Анна Михалковы с детьми, супруга Сергея Безрукова Анна Матисон, а также Федор Бондарчук, Антон Златопольский, Министр культуры РФ Ольга Любимова с дочерью Варварой, Михаил и Ольга Пореченковы, Андрей и Ольга Бурковские, Александр Олешко, Николай Бурляев, Александр Робак. Среди зрителей оказались теннисистка Елена Веснина, конькобежка Светлана Журова и представители боксерского сообщества России: Татьяна Кириенко, Александр Беспутин, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и другие.

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества “Динамо” Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков). История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Фильм уже в широком прокате.



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