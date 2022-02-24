Ученые работают над созданием масок, которые будут автоматически очищаться от микробов

Ученые из РФ и Чехии совместно разработали специальные наногибридные волокна, в составе которых есть медь и серебро. В результате удалось изготовить специальный материал для маски, которой можно пользоваться достаточно долгое время.

Из созданных волокон можно сделать фильтр для защитных медицинских масок. Поясняется, что они будут автоматически дезинфицироваться и благодаря этому прослужат достаточно продолжительный временной срок. Такие маски позволят защищать от коронавируса и других инфекций.

Сообщается, что волокна получены благодаря методу электроформования.