 

Льготникам в Петербурге обустроят систему газоснабжения лишь спустя полтора года

24.02.2022, 14:10, Новости дня
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Льготники Санкт-Петербурга будут ждать обещанное газоснабжение больше полутора лет. 23 февраля губернатор Александр Беглов подписал постановление «О мерах по реализации главы 22 Закона Санкт Петербурга «Социальный кодекс Санкт Петербурга». Был утвержден порядок мер предоставления социальной поддержки, а также порядок расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления этих мер.

Такой документ поможет льготникам Петербурга установить внутриквартальный газопровод, газовую плиту, водонагреватель и соответствующий прибор учета газа. Эти услуги будут предоставлены суммарно не позднее 471 календарного дня, а это значит, что горожанам придется ждать полтора года, чтобы получить положенную помощь от Беглова.

Помимо этого, льготники должны быть гражданами РФ с петербургской пропиской, со среднедушевым доходом ниже 1,15 установленного в Петербурге прожиточного минимума. Только такие условия помогут получить финансирование на устройство внутренней системы газоснабжения.

Следует признать, что льготники относятся к данной категории в силу непростых жизненных обстоятельств, а Смольный заставляет горожан жить без отопления и горячей воды полтора года. Учитывая петербургские зимы, это настоящее испытание. Особенно для семей с детьми.

Напомним, что к внутренней системе газоснабжения относятся: газовая плита, котел, прибор учета газа, а также участок газопровода от подводящего газопровода к наружной стене жилого дома до газоиспользующего оборудования.



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