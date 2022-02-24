«Я против этой войны»

Навальный на суде в колонии выступил против проведения Путиным «спецоперации» в «ЛДНР».

Алексей Навальный на судебном заседании в покровской колонии в своем выступлении осудил проведение Путиным «спецоперации» в «ЛДНР». Об этом сообщает телеканал «Дождь»* со ссылкой на корреспондента в зале с трансляцией.

«Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление жителей РФ и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики.

Эта война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению этой линии на обнищание жителей России.

Эта группа, которая сейчас захватила власть — то, что они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и рублевских дач уже войны начинают — это еще раз показывает, как я прав был», — пояснил политик.

Сегодня в ИК-2 города Покрова проходит четвертое заседание по делу против Навального о «мошенничестве» с пожертвованиями ФБК** и оскорблении судьи. Всего новые обвинения в адрес Навального состоят из шести эпизодов. Четыре из них относятся к делу о мошенничестве: следствие считает, что политик не по назначению потратил около 350 млн руб., собранных для работы его организаций с помощью пожертвований на президентскую кампанию 2018 года.

Последние три эпизода связаны с судебном процессе о клевете на ветерана войны Игната Артеменко — во время заседаний Навальный неоднократно получал замечания.

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