 

Артисты Росгосцирка завоевали главный приз фестиваля «Золотой слон» в Испании

24.02.2022, 13:35, Разное
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Высшую награду одного из наиболее престижных цирковых форумов мира на гала-шоу в Жироне вручили артистам Росгосцирка – гимнастам на ремнях Дмитрию Ефремкину и Елене Мизениной за номер «Анна» – по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина». Члены жюри аплодировали исполнителям стоя. Номер удостоен также приза зрительских симпатий.
Второе «Золото» получили воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы. Серебряные награды – у акробатов на батуте под руководством Николая Грушина за номер «Венецианский карнавал» (Росгосцирк), воздушных гимнастов под руководством Владислава Дулича и их «Коронации» (Росгосцирк) и артистов номера «Белый полёт» под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк). Бронзовые статуэтки фестиваля завоевали участники из Монголии, Чили и Мексики.

Артисты Росгосцирка, представившие в Жироне номер «Венецианский карнавал», получили специальный приз от «Цирка Дю Солей». А организаторы фестиваля отдельно отметили балет Королевского цирка Гии Эрадзе.

«Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля, взяли два “серебра” из трёх и получили спецпризы. Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов!» – прокомментировал член жюри фестиваля, генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Специальный приз Росгосцирка на фестивале в Жироне получили гимнасты на подкидных досках из Монголии. А дуэт Diamond Wings (Украина-Грузия) Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков и главный режиссёр Елена Петрикова пригласили на фестиваль «Принцесса цирка». Также российская команда поблагодарила организатора международного циркового форума в Испании Жениса Матабоша и вручила ему спецприз.

Отдельную награду за музыкальное сопровождение фестиваля от заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе получил оркестр легендарного Парижского цирка.

Фестиваль «Золотой слон» в испанской Жироне в этом году состоялся в 10-й раз. На главную награду претендовали 94 артиста из 13 стран. Из 24 номеров члены жюри выбирали лучшие.



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