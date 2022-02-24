Эвакуацию населения из ДНР приостановили
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Эвакуация населения из Донецкой народной республики (ДНР) приостановлена, обстановка остается спокойной, сообщил в эфире канала «Россия-1» глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что ситуация в республике «остается спокойной», эвакуация населения приостанавливается, передает ТАСС.
«Вынужден констатировать, что есть и раненые, есть и погибшие как и среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения», – добавил он.
Пушилин уточнил, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление, есть определенные победы.
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