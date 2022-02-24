Эвакуацию населения из ДНР приостановили

Эвакуация населения из Донецкой народной республики (ДНР) приостановлена, обстановка остается спокойной, сообщил в эфире канала «Россия-1» глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что ситуация в республике «остается спокойной», эвакуация населения приостанавливается, передает ТАСС.

«Вынужден констатировать, что есть и раненые, есть и погибшие как и среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения», – добавил он.

Пушилин уточнил, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление, есть определенные победы.