 

В Австрии объявили о заморозке «Северного потока – 2»

24.02.2022, 13:29, Новости дня
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Проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», – цитирует Нехаммера РИА «Новости».

Ранее глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что после военной операции РФ на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.

Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, они подскочили на 35% в четверг.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.



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